Netanyahu’nun partisinin binasına Putin, Modi ve Trump'la fotoğrafları asıldı

İsrail'de iktidar partisi Likud’un başkent Tel Aviv’deki merkezine, seçimler öncesinde Başbakan Netanyahu’nun ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Hindistan Başbakanı Modi ile birlikte olduğu dev fotoğrafları asıldı.

Tel Aviv’deki Likud merkezinin dış cephesine parti lideri ve Başbakan Benyamin Netanyahu’nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yanyana olduğu dev fotoğrafları yerleştirildi.

Fotoğraflarda diğer liderler Netanyahu’ya gülümserken ve kendisiyle tokalaşırken görülüyor.

Putin-Trump-Modi. Likud headquarters today pic.twitter.com/KRDWZbNyWk — Tal Shalev (@talshalev1) July 28, 2019

​Dev afişlerde fotoğraflarla birlikte “Netanyahu, başka bir ligde” ifadelerine yer verildi.

Büyük güçlerin liderleriyle iyi ilişkiler sürdürmekle övünen Netanyahu, bu sloganla nisandaki seçimleri az farkla da olsa kazanmıştı.

Ancak yeniden koalisyon hükümeti kuramayan Likud lideri, 17 Eylül’de yeniden seçim ilan etmek zorunda kaldı.