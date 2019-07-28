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21:26 28 Temmuz 2019
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    Arak ağır su reaktörü

    İran: Arak reaktörü yeniden faaliyete geçecek

    © AP Photo / ISNA / Hamid Foroutan
    Ortadoğu
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    İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Arak Ağır Su Reaktörü'nü yapılandırma çalışmalarının sürdüğünü ve reaktörün yeniden faaliyete gireceğini söyledi.

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov
    © Sputnik / Vitaliy Belousov
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    İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Meclis Bağımsızlar Fraksiyonu Sözcüsü Mihrdad Lahuti, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi'nin milletvekillerine ülkenin nükleer programıyla ilgili bilgi verdiğini belirtti.

    Salihi'nin Arak Ağır Su Reaktörü'nün yeniden tasarlanma sürecinin devam ettiğini ve reaktörün yeniden faaliyete geçirileceğini söylediğini aktaran Lahuti, şöyle konuştu:

    "Bağımsızlar Fraksiyonu ile Sayın Salihi'nin toplantısında Arak Ağır Su Reaktörü de gündeme geldi. Bu reaktör, teknolojisi değiştirilerek faaliyete devam edecek." 

    POOL
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    Lahuti, Salihi'nin ayrıca ABD'nin yaptırımlarına karşılık nükleer anlaşmadaki taahhütleri azaltma kararının adım adım uygulanacağını dile getirdiğini belirtti.

    Nükleer müzakereler döneminde Batı ülkeleri, Arak Ağır Su Reaktörü'ne yönelik endişelerini dile getirmiş, İran'dan reaktörün kapatılarak çok daha az miktarda plütonyum üretecek başka bir reaktör kurmasını talep etmişti.

    İran ise Arak Ağır Su Reaktörü'ne tıbbi ihtiyaçlara yönelik radyoizotoplar üretimi için gerek duyulduğunu belirterek talepleri reddetmiş, ancak daha sonra endişeleri gidermek amacıyla reaktörü yeniden yapılandırarak normal üretimin beşte biri oranında plütonyum üretmeyi teklif etmişti.

    Federica Mogherini
    © AA /
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    Bu doğrultuda Nisan 2017'de reaktörün yeniden yapılandırılmasına ilişkin anlaşma imzalanmış ancak ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra anlaşmayı uygulama süreci ağır ilerlemişti.

    Salihi, reaktörü yeniden yapılandırma çalışmalarının Çin ve İngiltere'nin işbirliğiyle sürdürüldüğünü açıklamıştı.

    Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

    İran - AB
    © AFP 2019 / EMMANUEL DUNAND
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    İran liderliği, anlaşmanın tarafı BM Güvenlik Konseyi üyeleri ve Almanya'dan beklentileri karşılanmayınca, anlaşmada belirtilen uranyum stok miktarını 1 Temmuz'da, zenginleştirilmiş uranyum limitini ise 8 Temmuz'da aştığını duyurmuştu.

    İranlı yetkililer, anlaşmadaki çıkarlarının korunmaması halinde nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmaya devam edeceklerini duyurmuştu.

    Etiketler:
    Ali Ekber Salihi, Arak ağır su reaktörü, İran
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