Ryabkov: İran'la nükleer anlaşma ABD politikasının yıkıcı etkisinden korunmalı

İran ile nükleer anlaşmaya taraf ülkeler arasında Viyana'da düzenlenen toplantıya katılan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, anlaşmanın düştüğü durumun ciddi olduğunu belirtti. Ryabkov, bakanlar seviyesinde toplantı talep ederek toplantı tarihinin suni olarak geciktirilmemesi uyarısını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasından çekilmesi ve Tahran'a en ağır yaptırımları uygulamasıyla çıkan kriz, anlaşmanın taraflarını Avusturya'nın başkenti Viyana'da buluşturdu.

İran, Çin, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere ve Avrupa Birliği'nden (AB) üst düzey yetkililer, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Genel Sekreteri Helga Schmid'in başkanlığında Viyana'da toplandı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, KOEP ile ilgili durumun ciddi olduğunu belirtti.

Durumun bakanlar seviyesinde toplantı gerektirdiğini vurgulayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, toplantı tarihinin suni olarak geciktirilmemesi uyarısını yaptı.

Ryabkov, şöyle konuştu:

“Bakanlar toplantısının yapılması gerektiği konusunda tüm katılımcılar hemfikir, KOEP etrafındaki durumun özellikle bakanlar seviyesinde değerlendirmesini gerektirecek kadar ciddi olduğu konusunda herkes aynı fikri beyan etti.”

“Tarihler konusunda her şey, hazırlıkların nasıl yapılacağına bağlı. Herkesin ortak tutumu, toplanacak olan bakanların KOEP’in Amerikan politikasının yıkıcı etkisinden korunmasıyla ilgili somut çözüm formülleri ve atılacak sonraki adımlarla ilgili somut şema oluşturmaları sağlanmalı” uyarısında bulunan Rus diplomat, bakanlar toplantısının hazırlıkları ile ilgili uzman çalışmalarının en kısa zamanda yapılacağını söyledi.

‘INSTEX KAPSAMINDA İLK İŞLEMLER YAPILDI, HEPİMİZ DAHİL OLMAK İSTİYORUZ’ © AP Photo / Ronald Zak İran'a yönelik yaptırımların aşılması için oluşturulan INSTEX faaliyete geçti

Etkinliğin suni olarak daha ileri tarihlere atılmaması gerektiğinin altını çizen Ryabkov, bu arada özel INSTEX mekanizmasıyla ilgili ilk işlemlerin yapıldığına, Avrupa ülkelerinin ve Çin’in bu sisteme katılmaya ilgi gösterdiğine dikkat çekti.

İran nükleer anlaşmasındaki Avrupalı tarafların Tahran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD yaptırımlarından korumak için geliştirdiği ödeme mekanizmasına (INSTEX) deniliyor.

“INSTEX pilot uygulamada çalışıyor, tam kapasiteye geçmesi için INSTEX ve İranlıların oluşturduğu benzeri uygulama arasındaki ek belgelerin oluşturulması bağlamında bir takım siyasi ve bürokratik prosedürler yerine getirilmeli, şimdi taraflar bu konu üzerinde ciddiyetle çalışıyor” bilgisini veren Ryabkov, Moskova ve Pekin’in mekanizmanın AB’ye dahil olmayan ülkeler için de açık olması için çaba harcadığını vurguladı.

Rusya’nın yanı sıra INSTEX mekanizmasına katılmaya ‘AB’nin içinden bir takım ülkelerin’ ve Çin’in ilgi gösterdiğini vurgulayan Ryabkov, “En önemli olansa mekanizmanın sanal olmaması, böyle bir mekanizma var ve onun üzerinden ilk işlemler gerçekleştirildi” dedi.