Suriye’de militanlar Hama ve Lazkiye’deki yerleşimlere ateş açtı

Suriye’de sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde faaliyet gösteren yasadışı silahlı örgütler tarafından ateşkes ihlallerine devam edildiğine dikkat çeken Bakin, “Son 24 saat içinde militanlar Hama’nın Tel-Et-Tut ve Kara-Curn yerleşimlerine ve Lazkiye’nin Harab-el-Hizato ile Ayn-Sleymo yerleşimlerine ateş açtı” diye konuştu.
Bakin ayrıca son 24 saat içinde Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nde görevli askerlerin Deyr-ez-Zor vilayetinin Et-Tabiya yerleşimine insani yardım ulaştırdıklarını ifade etti.
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