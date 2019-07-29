İran Devrim Muhafızları ile İngiliz savaş gemisi arasındaki konuşma ortaya çıktı: Hayatlarınızı tehlikeye atmayın

Gemiyle yapılan telsiz konuşmalarını içeren videoda, Devrim Muhafızları telsiz görüşmesinde "Bu IRGC (İran Devrim Muhafızları) Donanması devriye botu. Tanker benim kontrolüm altında. Operasyona müdahale etmeyin" ifadelerini kullandı.
Devrim Muhafızları'na cevap veren savaş gemisi ise, "Bu İngiliz savaş gemisi F-236. Bir ticaret gemisi ile uluslararası kabul görmüş sularda seyir halindeyiz" dedi.
Bu yanıtın üzerine yeniden konuşan Devrim Muhafızları sözcüsü, "Hayatlarınızı tehlikeye atmayın" uyarısında bulundu.
فیلم رهگیری هوايي #ناو_جنگي_انگلیس که نفتکش توقیف شده اخیر را اسکورت می کرد و بخشي از مکالمه نیروهای سپاه با آن منتشر شد.— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) July 29, 2019
نيروهاي سپاه در اين مكالمه به ناو انگليسي هشدار ميدهند كه در فرايند توقيف نفتكش دخالت نكنند.
https://t.co/fNxgIDCYKt pic.twitter.com/nzTOro31jt
İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise, bu görüntülerin yayınlandığı saatlerde Sky News'a bir açıklamada bulunarak İran'ın 'karanlıktan çıkmak istiyorsa' uluslararası kurallara uyması gerektiğini söyledi.
Raab, İran tarafından el konan petrol tankerinin bir an önce salınmasını gerektiğini söyleyerek "Yasadışı olarak yabancı gemileri alıkoyamazsınız" dedi.
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