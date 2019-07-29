İran Devrim Muhafızları ile İngiliz savaş gemisi arasındaki konuşma ortaya çıktı: Hayatlarınızı tehlikeye atmayın

Hürmüz Boğazı'nda İran ile İngiltere arasında yaşanan gelişmelere dair yeni bir video yayınlandı. İngiliz tankerine el koyan İran'ın yakınlardaki İngiliz savaş gemisiyle yaptığı telsiz görüşmelerinin yer aldığı görüntülerde, Devrim Muhafızları'nın "Hayatlarınızı tehlikeye atmayın" uyarısında bulundukları görülüyor.

İran Tasnim Haber Ajansı tarafından bugün yayınlanan görüntülerde, İran Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'nda İngiltere bayraklı petrol tankeri Stena Impero'yu ele geçirmeden önce İngiliz savaş gemisini uyardıkları görülüyor.

Gemiyle yapılan telsiz konuşmalarını içeren videoda, Devrim Muhafızları telsiz görüşmesinde "Bu IRGC (İran Devrim Muhafızları) Donanması devriye botu. Tanker benim kontrolüm altında. Operasyona müdahale etmeyin" ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları'na cevap veren savaş gemisi ise, "Bu İngiliz savaş gemisi F-236. Bir ticaret gemisi ile uluslararası kabul görmüş sularda seyir halindeyiz" dedi.

Bu yanıtın üzerine yeniden konuşan Devrim Muhafızları sözcüsü, "Hayatlarınızı tehlikeye atmayın" uyarısında bulundu.

فیلم رهگیری هوايي #ناو_جنگي_انگلیس که نفتکش توقیف شده اخیر را اسکورت می کرد و بخشي از مکالمه نیروهای سپاه با آن منتشر شد.



نيروهاي سپاه در اين مكالمه به ناو انگليسي هشدار ميدهند كه در فرايند توقيف نفتكش دخالت نكنند.



https://t.co/fNxgIDCYKt pic.twitter.com/nzTOro31jt — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) July 29, 2019

​İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise, bu görüntülerin yayınlandığı saatlerde Sky News'a bir açıklamada bulunarak İran'ın 'karanlıktan çıkmak istiyorsa' uluslararası kurallara uyması gerektiğini söyledi.

Raab, İran tarafından el konan petrol tankerinin bir an önce salınmasını gerektiğini söyleyerek "Yasadışı olarak yabancı gemileri alıkoyamazsınız" dedi.