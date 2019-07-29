SANA: Koalisyon Deyr ez Zor'da bir köyü vurdu, ölü ve yaralılar var

SANA’nın bir bölge sakinine dayandırdığı haberine göre, koalisyon uçakları Deyr ez Zor’daki Al-Zer köyüne saldırdı.

Olayda siviller arasından ölen ve yaralananlar oldu.

ABD öncülüğündeki koalisyon Deyr ez Zor’da düzenli olarak saldırılar gerçekleştiriyor. En son büyük saldırılar ocak ve şubat ayında yapılmıştı. Bu saldırılarda onlarca sivil ölmüştü. Suriye Dışişleri Bakanlığı BM’ye konuyla ilgili tedbir alınması için bir talep mektubu göndermişti.