Bahreyn'deki gösterilerde yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti

Vefak Hareketi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, başkent Manama'da geçen cumartesi 3 kişi hakkında verilen idam kararının infazının ardından düzenlenen protesto gösterilerine katılan ve güvenlik güçlerinin kullandığı gaz nedeniyle hastaneye kaldırılan Muhammed İbrahim el-Mikdad isimli gencin bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.
الوفاق تنعى المقداد وتسأل الله أن يتقبله مع الشهداء— Alwefaq Society (@ALWEFAQ) July 29, 2019
#مستمرون_بعزم #الوفاق #البحرين #Bahrain pic.twitter.com/F1MGIhr5u5
Bahreyn İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise sağlık raporuna göre gencin hastalığa bağlı olarak doğal nedenlerle hayatını kaybettiği, herhangi bir suç şüphesi olmadığı ifade edildi.
Death of a 22 year old at Salmaniya Medical Complex due to natural causes. Capital Police confirm circumstances not suspicious and medical report confirms illness as cause of death— Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 28, 2019
Bahreyn'de cumartesi günü terör örgütü üyeliği ve bir imamın öldürülmesiyle ilgili iki ayrı davada haklarında idam kararı verilen 3 kişinin cezası infaz edilmişti.
İdamlara tepki olarak başkent Manama'da gösteriler düzenlenmiş, ayrıca söz konusu karar bazı uluslararası insan hakları örgütleri tarafından kınanmıştı.
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