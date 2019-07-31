Nebenzya: BM, Suriye'deki terör kurbanlarının sayısını gizliyor

Daha önce BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, "Suriye hükümeti ve Rusya'nın 90 günden fazla süren bombardıman ve füze saldırılarının İdlib gerilimi azaltma bölgesinde katliama yol açtığını" iddia etmişti.

Lowcock, İdlib'in güneyindeki Kafr Nabude şehrinin nisan ve haziran aylarında yapılan uydu resimlerine bakıldığında, Rusya'nın yakıp yıkma taktiği kullandığı görülebileceğini savunmuştu.

Bu iddiaya yanıt olarak Hayat Tahrir eş-Şam militanlarının etkinliğine ve İdlib'deki saldırılarına dikkat çeken Rus diplomat, teröristlerin askeri potansiyeli artırdığını, insansız hava araçları ve çok namlulu roketatarlar dahil ellerindeki yabancı silah sayısının giderek arttığını kaydetti.

Nebenzya, "Mark Lowcock bugün mütevazı bir şekilde, teröristlerin saldırılarında kaç sivilin öldüğünü sükutla geçiştirdi" dedi.

BM Genel Sekreter Yardımcısı'nı doğrulanmamış bilgileri yaymamaya çağıran Nebenzya, "Bilgi güvenilir ve politik olmayan kaynaklardan alınmalı, mutlaka tekrar kontrol edilmeli. Bugün Rusya’nın kasıtlı olarak hastane ve okullara saldırdığı dile getirildi, bu yalan" ifadelerini kullandı.

BM’ne defalarca elindeki bilgileri, Suriye’de 24 saat çalışan Tarafları Uzlaştırma Merkezi'ne sormayı teklif ettiklerini hatırlatan Nebenzya, Rusya’nın Suriye’de barışı tesis etme üzerinde çalışmaya devam ettiği, aynı zamanda Batı ülkelerinin İdlib’deki terör ocağını korumaya çalıştığının altını çizdi.