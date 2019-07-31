Nebenzya: BM, Suriye'deki terör kurbanlarının sayısını gizliyor

Lowcock, İdlib'in güneyindeki Kafr Nabude şehrinin nisan ve haziran aylarında yapılan uydu resimlerine bakıldığında, Rusya'nın yakıp yıkma taktiği kullandığı görülebileceğini savunmuştu.
Bu iddiaya yanıt olarak Hayat Tahrir eş-Şam militanlarının etkinliğine ve İdlib'deki saldırılarına dikkat çeken Rus diplomat, teröristlerin askeri potansiyeli artırdığını, insansız hava araçları ve çok namlulu roketatarlar dahil ellerindeki yabancı silah sayısının giderek arttığını kaydetti.
Nebenzya, "Mark Lowcock bugün mütevazı bir şekilde, teröristlerin saldırılarında kaç sivilin öldüğünü sükutla geçiştirdi" dedi.
BM’ne defalarca elindeki bilgileri, Suriye’de 24 saat çalışan Tarafları Uzlaştırma Merkezi'ne sormayı teklif ettiklerini hatırlatan Nebenzya, Rusya’nın Suriye’de barışı tesis etme üzerinde çalışmaya devam ettiği, aynı zamanda Batı ülkelerinin İdlib’deki terör ocağını korumaya çalıştığının altını çizdi.
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