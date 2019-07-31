Mehr Haber Ajansına konuşan İran eski istihbarat memuru Rezevi, bir süredir kayıp olduğu bilinen Recevi'nin Avrupa'da yaşadığını söyledi.

Rezevi, "ABD, Irak'a saldırdığında (20 Mart 2003) Mesud Recevi bu ülkedeydi. Daha sonra o ve bazı örgüt üyeleri Ürdün sınırına gittiler. Ürdünlüler onlar için bir kamp kurdu. O da bu kamptaydı. Yaklaşık bir yıl Ürdün sınırında kaldı. Sonra Avrupa'ya gitti. Şu anda da Avrupa'dadır." dedi.

Recevi'nin çoğunlukla Fransa'da ikamet ettiğini iddia eden Rezevi, örgüt liderinin Avrupa ülkelerinde hareket halinde olduğunu belirtti.

Mesud Recevi'nin kendini neden sakladığı sorusuna ise Rezevi, "Bu sorunun cevabı Recevi'den ziyade Avrupalılarla ilgilidir. Avrupalılar, İran'da rejim değişikliğine sıcak bakmıyorlar" şeklinde cevap verdi.

'İran hükümeti karşıtı Halkın Mücahitleri Örgütü lideri Avrupa'da yaşıyor' https://t.co/VLElnPi1UT pic.twitter.com/R5KZw4eZym — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 31, 2019

​'HALKIN MÜCAHİTLERİ ÖRGÜTÜ'

İran'da şahlık rejimini devirmek amacıyla 1965 yılında muhafazakar gençler tarafından kurulan silahlı örgüt, daha sonra Halkın Mücahitleri Örgütü olarak anılmaya başladı. Öncü grubu çatışmalar veya idamlarla yok edilen örgüt, daha sonraları sosyalist bir renge büründü. Halkın Mücahitleri, kuruluşundan 10 yıl sonra marksist ideolojiye sahip olduğunu ilan etti. 1979'da devrim sürecinde etkin olan örgüt devrim sonrası Ayetullah Humeyni'nin liderliğindeki yönetimden beklediğini alamadı.

Humeyni tarafından dışlanan HMÖ, ülkede bazı terör eylemlerine girişti. İran-Irak savaşında Irak topraklarına kaçan örgüt üyeleri İran'a karşı savaştı. Merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan örgütün lideri Mesud Recevi'nin ortadan kaybolmasının ardından öldüğüne dair bazı söylentiler yayılsa da HMÖ, Recevi'nin öldüğünü teyit etmedi. Recevi'nin 2003 yılında kaybolmasından bu yana örgütü eşi Meryem Recevi yönetiyor.