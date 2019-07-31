Trump'ın damadı Kushner Orta Doğu turunda: Netanyahu ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, bugün başladığı Orta Doğu turu kapsamında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner düzenlediği bölgesel tur kapsamında Ürdün'in başkenti Amman'da Kralı 2. Abdullah ile görüştü. Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin ve Amerikalı müzakereci Jason Greenblatt'in de yer aldığı görüşmede tarafların İsrail ve Filistin arasında devam eden çatışma üzerine görüştükleri kaydedildi. Bu çatışmanın sonlanması için yürütülen çabaları değerlendiren Ürdün Kralı ve Kushner ayrıca ABD'nin Filistin-İsrail barışı için planladığı projeyi de ele aldı.

Öte yandan, Kushner'ın ikinci durağı olan İsrail'de Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun Orta Doğu turu kapsamında İsrail’e giden Kushner ile Batı Kudüs’teki Başbakanlık Ofisinde görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, ABD’nin İran Dosyası Özel Temsilcisi Brian Hook ile ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman ve İsrail’in Washington Büyükelçisi Ron Dermer’in de görüşmede hazır bulunduğu kaydedildi.

Görüşmenin önemine vurgu yapılan açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Kushner’in söz konusu turunun, ABD Başkanı Trump’ın yakın zamanda İsrail-Filistin sorununa çözüm amacıyla açıklaması beklenen Yüzyılın Anlaşması planının ayrıntılarını Arap liderlerle paylaşma hedefini taşıdığı belirtiliyor.

Kushner’in bugünkü ziyaretlerinin ardından, Fas, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) de ziyaret etmesi bekleniyor.