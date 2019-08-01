İran Dışişleri: ABD’liler, Zarif’in bilgeliği ve müzakere yeteneğinden dolayı derin bir korku içinde

Musevi, ABD Hazine Bakanlığının Zarif'i yaptırım listesine almasıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

ABD yönetimini 'çelişkili' olmakla suçlayan Musevi, "ABD yöneticileri, defalarca kez Zarif’i İran siyasetinde yetkili görmediklerini ifade etmelerine rağmen akılsız bir şekilde ona yaptırım uyguluyor. ABD’liler, Zarif’in bilgeliği ve müzakere yeteneğinden dolayı derin bir korku içindeler" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı, Zarif'in yaptırım listesine eklendiğini açıklamıştı. Yaptırımlar, Zarif'in ABD'deki malvarlığına erişimini engellemeyi ve Amerikan vatandaşlarının İran Dışişleri Bakanı ile herhangi bir ticari ilişki kurmasını yasaklıyor.

🇮🇷اوج تناقض و حماقت رهبران آمریکا آنجاست که بارها دکتر ظریف را در سیاست ایران کاره ای نمی دانند اما با نابخردی محض دست به تحریم او می زنند! آمریکایی ها از منطق دکتر #ظریف و هنر مذاکراتی او به شدت واهمه دارند. pic.twitter.com/0GzFfQwQIv — S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) July 31, 2019

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