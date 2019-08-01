Suriye medyası: İdlib’de ateşkes sağlandı

Suriye devlet haber ajansı SANA, İdlib bölgesinde sağlanan ateşkesin, Rusya ile Türkiye arasında varılan Soçi anlaşmasına uyulması şartıyla bu gece başlayacağını belirtti.

SANA’ya konuşan bir askeri kaynak, “İdlib gerilimi azaltma bölgesinde ateşkes sağlandı. Ateşkes, militanların İdlib gerilimi azaltma bölgesinden 20 km çekilmesi ve ayrıca ağır ve orta ağırlıktaki silahların tahliyesi şartıyla Soçi anlaşmasına uyulması şartıyla bu gece başlıyor” dedi.

Suriye ordusu geçtiğimiz Pazar günü, Hama ve İdlib bölgelerinin sınırında başarılı bir operasyon gerçekleştirerek coğrafi öneme sahip birkaç yerleşimi yeniden kontrol altına almıştı.