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    Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner

    Trump'ın damadı Kushner Ortadoğu turunda: Sisi'yle İsrail-Filistin müzakerelerini görüştü

    © AFP 2019 / STRINGER
    Ortadoğu
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    Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Orta Doğu turu kapsamında Mısır'a gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner ile İsrail-Filistin müzakerelerinin yeniden başlatılmasını görüştü.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    İsrail Başbakanlığı
    Trump'ın damadı Kushner Orta Doğu turunda: Netanyahu ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü
    Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kushner'in Sisi ile görüşmesinde Amerikan heyetinin Filistin ve İsrail arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması yönündeki çabaları hakkında bilgi verdiği belirtildi.

    Açıklamaya göre görüşmede Sisi de Mısır'ın Filistin konusunda adil ve kapsamlı bir çözüm için ortaya koyulan gayretleri ve İsrail ile Filistin arasındaki müzakerelerin başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulması ve iki devleti çözüm temelinde tekrar başlatılması konusundaki çabaları desteklediğini ifade etti. 

    İsrail-Filistin sorununda çözüme ulaşılmasının bölgede istikrara katkı sağlayarak, yeni ufuklara kapı aralayacağını aktaran Sisi, ülkesinin Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasının yolları konusunda ABD yönetimi ile koordinasyon ve istişareyi sürdürdüğünü dile getirdi.

    Orta Doğu turu kapsamında ilk olarak Ürdün'e giden ve Kral Abdullah ile Amman'da bir araya geldikten sonra İsrail'i ziyaret eden Kushner bugün Mısır'a gelmişti.

    Kushner'in başkanlık ettiği ABD heyetinde Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Trump'ın Özel Temsilcisi ve Dışişleri Baknının Siyasi Danışmanı Brian Hook da bulunuyor.

    'YÜZYILIN ANLAŞMASI' PLANI

    Jared Kushner
    © REUTERS / James Lawler Duggan
    Trump'ın damadı Kushner, 'Yüzyılın Anlaşması' için Orta Doğu'ya gidiyor

    ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

    Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor. 

    Planda İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor. 

    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

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    Etiketler:
    Filistin, İsrail, Yüzyılın Anlaşması, Donald Trump, Jared Kushner, Abdülffetah Sisi, Mısır, ABD
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