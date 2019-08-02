Dışişleri'nden 'güvenli bölge' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız. 3 Ağustos haftası ülkemize gelecek olan ABD askeri heyetiyle görüşmeler devam edecek" dedi.