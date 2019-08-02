Dışişleri'nden 'güvenli bölge' açıklaması

Basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy şu ifadeleri kullandı:
* (Suriye'de güvenli bölge kurulması) ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız.
* 3 Ağustos haftası ülkemize gelecek olan ABD askeri heyetiyle görüşmeler devam edecek.
Dışişleri Sözcüsü Aksoy, güvenli bölge konusunda 3 Ağustos haftası itibariyle ABDli heyetin Ankara’ya geleceğini açıkladı. “Sürecin yürümesi için yeni tekliflerin gelmesi lazım. Ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız.” pic.twitter.com/cYbpYCc8gY— Gözde Ocak (@gozde__ocak) August 2, 2019
* (Suudi Arabistan'da Türk tırlarının bekletilmesi) İhracatçılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyoruz. Bu uygulamanın sadece Türkiye'ye yönelik olmadığı ümidini taşıyoruz.
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