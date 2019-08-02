Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Caferi: İdlib'de ateşkes açıklaması Türk tarafına yapılmış bir çağrı

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, İdlib'de ateşkes sağlandığına dair açıklamayı Türkiye'ye yapılmış bir çağrı olarak niteledi.

Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da yapılan Astana görüşmelerinin 13. turu sonunda basın toplantısı düzenleyen Caferi, "Ateşkes açıklaması, Türk tarafı ve niyetleri için bir sınama olacak. Aynı zamanda bu, Suriye hükümetinin Astana sürecini desteklediğinin onayıdır" dedi.

Suriye yönetiminin verdiği sözlerin eylemleriyle her zaman uyumlu olduğunu kaydeden Caferi, "Astana sürecine destek vermemiz, bu kararları destekleyen inisiyatifler aldığımız anlamına gelir. Bizler Nursultan'da bulunurken ateşkes açıklaması yapılmasının nedeni, burada bulunan herkese Suriye'nin Astana sürecini desteklediği mesajının verilmesidir" ifadelerini kullandı.