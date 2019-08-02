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17:50 02 Ağustos 2019
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    Suriye konulu 11. Astana toplantısının tarihi belli oldu

    Rusya, Türkiye ve İran, Suriye'deki Kürt bölgelerde özerk yönetim kurulmasına karşı çıktı

    © AA / SEFA KARACAN
    Ortadoğu
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    Suriye'de çözüm için başlatılan Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt bölgelerinde özerk yönetim kurulmasına yönelik inisiyatiflere karşı olduklarını açıkladı.

    Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi
    © AFP 2019 / DENIS BALIBOUSE
    Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Caferi: İdlib'de ateşkes açıklaması Türk tarafına yapılmış bir çağrı
    Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da yapılan 13. Astana görüşmeleri sona erdi. Rusya, Türkiye ve İran, görüşmelerin sonunda bir sonuç bildirgesi yayınladı. 

    Bölgede uzun vadeli istikrar ve güvenliğin ancak Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesiyle mümkün olduğuna belirten taraflar, "Özerk yönetim kurulmasına dönük inisiyatifler de dahil olmak üzere, terörle mücadele bahanesiyle sahada yeni gerçeklikler oluşturmayı amaçlayan tüm girişimleri reddettik. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik ayrılıkçı planlara karşı çıkma kararlılığımızı dile getirdik" ifadelerini kullandı.

    'TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI İŞBİRLİĞİ SÜRECEK'

    İdlib'deki durumu detaylı olarak masaya yatıran ve İdlib gerilimi azaltma bölgesiyle ilgili tüm anlaşmalar hayata geçirilerek sahada sükunetin sağlanması gerektiğini kaydeden Rusya, Türkiye ve İran, "Heyet Tahrir el-Şam terör örgütünün gerilimi azaltma bölgesindeki varlığını artırmasından duyduğumuz endişeyi dile getirdik ve IŞİD'in, El Nusra'nın, El Kaide ve IŞİD'le bağlantılı diğer tüm kişi, örgüt, kurum ve kuruluşların nihai olarak yok edilmesi için işbirliğini sürdürme kararlılığımızı belirttik" diye vurguladı.

    'İDLİB'DEKİ SİVİLLERİN KORUNMASI İÇİN ÖNLEM ALINACAK'

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın (sol 4), Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'i (sağ 3) kabul etti.
    © AA /
    Kalın, Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi ile bir araya geldi
    Garantör ülkeler, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesi içindeki ve dışındaki siviller ile Rus, Türk ve İranlı askerlerin güvenliğinin sağlanması için uluslararası beşeri hukuka uygun somut önlemler alma konusunda mutabakat sağlandığını belirtti.

    'ANAYASA KOMİTESİ KURMA SÜRECİNDEKİ İLERLEMEDEN MEMNUNUZ'

    Rusya, Türkiye ve İran, Suriye anayasa komitesinin üyeleri üzerinde mutabakat sağlanmasından memnun olduklarını da dile getirdi.

    Etiketler:
    Nursultan, Kazakistan, Açıklama, Özerklik, YPG, Suriye, İran, Türkiye, Rusya
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