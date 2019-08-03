Rusya, Suriye’deki militanların topçu güçlerini böyle imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, sitesindeki yeni multimedya bölümünde Suriye’deki militanlara ait topçu silahları ve mevzilerinin imha edildiğini gösteren bir video yayınladı.

Sitesinden yeni bir paylaşım yapan Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’deki Heyet Tahrir el-Şam (El Nusra) militanlarına ait top ve mevzilerinin nasıl imha edildiğini gösterdi.

İnsansız hava araçlarından (İHA) çekilen videoda örgütün İdlib bölgesindeki mevzi ve ağır silahlarına yapılan hava saldırıları görülüyor. Paylaşılan videolardan birinde Heyet Tahrir el-Şam militanlarının çoklu roketatar sistemiyle donatılmış bir pikap aracının vurulduğu anı, diğer bir çekimdeyse kundağı motorlu bir topun imha edildiği, ayrıca Hama bölgesinin kuzeyindeki örgüte ait mevzilerinin vurulduğu anı gözler önüne seriyor.

Bakanlık, operasyonların tam olarak ne zaman yapıldığı yönünde herhangi bir bilgi paylaşmadı.