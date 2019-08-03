Husiler ile Dünya Gıda Programı arasında 'nakdi yardım' anlaşması

Husi, Twitter hesabından, uluslararası toplum tarafından tanınmayan Husi Başbakan Abdulaziz bin Habtur ve bakanların da katıldığı imza törenine ait fotoğraflar da paylaştı.
تم التوقيع على الاتفاق مع برنامج الغذاء العالمي— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 3, 2019
وسيتم البدء بتدشين التوزيع بالكاش قريبا باذن الله
بحسب الالية لدى البرنامج pic.twitter.com/nPKyoLMBof
Husiler, uzun bir süredir "bozuk yiyecek yardımı yaparak Yemenlileri öldürmek" ile suçladıkları WFP'den yardımları nakdi yapmasını istiyordu.
WFP, yardımların yanlış kişilere gitmesi nedeniyle Yemen'deki faaliyetlerini kısmen askıya almıştı.
Yemen Hükümeti ise Husilerin 'el koymak daha kolay olduğu için' nakdi yardım yapılmasını istediğini iddia ediyor. WFP'den konuyla ilgili henüz bir açıklama ise yapılmadı.
BM'ye göre Yemen'de yaklaşık 20 milyon kişi yeterli gıdaya ulaşamıyor. Bunlardan 10 milyonu "akut yetersiz beslenme" sorunu yaşıyor.
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