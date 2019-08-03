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00:30 04 Ağustos 2019
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    Yemen'de yetersiz beslenme nedeniyle sağlık sorunları yaşayan bir çocuk

    Husiler ile Dünya Gıda Programı arasında 'nakdi yardım' anlaşması

    © REUTERS / Khaled Abdullah
    Ortadoğu
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    Yemen'deki Husiler, savaş mağdurlarına ayni yerine nakdi yardım yapılması konusunda Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) ile anlaşma sağladı.

    Yemen'in kuzeybatısındaki Hacca eyaletinin Abs kenti yakınında savaşta evsiz, yersiz kalanların oluşturduğu kampta bir kadın elde olanlarla yemek pişirmeye çalışıyor.
    © REUTERS / Khaled Abdullah
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    Husilere bağlı Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kontrolleri altındaki bölgelere yönelik yardımların nakdi olarak yapılması konusunda WFP ile anlaşma imzaladıklarını ve yardımların dağıtım işleminin kısa süre sonra başlayacağını ifade etti.

    Husi, Twitter hesabından, uluslararası toplum tarafından tanınmayan Husi Başbakan Abdulaziz bin Habtur ve bakanların da katıldığı imza törenine ait fotoğraflar da paylaştı.

    ​Husiler, uzun bir süredir "bozuk yiyecek yardımı yaparak Yemenlileri öldürmek" ile suçladıkları WFP'den yardımları nakdi yapmasını istiyordu.

    WFP, yardımların yanlış kişilere gitmesi nedeniyle Yemen'deki faaliyetlerini kısmen askıya almıştı.

    Yemen Hükümeti ise Husilerin 'el koymak daha kolay olduğu için' nakdi yardım yapılmasını istediğini iddia ediyor. WFP'den konuyla ilgili henüz bir açıklama ise yapılmadı.

    BM'ye göre Yemen'de yaklaşık 20 milyon kişi yeterli gıdaya ulaşamıyor. Bunlardan 10 milyonu "akut yetersiz beslenme" sorunu yaşıyor.

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    Etiketler:
    yardım, nakit, Husiler Hareketi, Yemen
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