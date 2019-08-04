Suriye'de ÖSO aracına saldırı: 1 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait bir askeri araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Azez'de sabah saatlerinde ÖSO mensuplarının aracına yerleştirilen bomba infilak etti. Araçtaki bir kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine intikal eden emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı ancak güvenlik birimleri YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Dün Bab ve Türkmen Barih'teki ÖSO mensuplarının araçlarına yerleştirilen bombaların infilak etmesi sonucu bir kişi ölmüş, aralarında sivillerin de bulunduğu 19 kişi yaralanmıştı.