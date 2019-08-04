İran, kaçak yakıt taşıyan bir tankere daha el koydu

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Ramazan Zirahi, çarşamba günü Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir tankere el konulduğunu ifade etti.
© REUTERS / Dan Kitwood/Pool
Zirahi, 700 bin litre akaryakıtı Basra Körfezi çevresindeki Arap ülkelerine kaçırmaya çalışan 7 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Tankerin, müdahalenin ardından yasal prosedürler için Farsi Adası'na çekildiği bildirildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)