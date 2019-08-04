Rusya, Doğu Guta'ya insani yardım gönderdi

Rus askerlerin Baytsava sakinlerine dağıttığı insani yardım maddeleri arasında pirinç, çay, un ve süt reçeli yer aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Baytsava yerleşiminin bir yetkilisi, "Savaştan önce burada 11 bin kişi yaşıyordu. Yerleşim birimi tamamen boşaldı ancak yaklaşık 7 bin kişi evine döndü. Çocukların eğitim görebilmesi için başta okullar olmak üzere altyapıyı yavaş yavaş yeniden inşa ediyoruz. Temel sorunumuz, çok sayıda yıkılmış ev bulunması" dedi.

Rus askeri tıp uzmanlarının Baytsava'ya gitmesini de yorumlayan yetkili, "Bu, birçok sakin için tıbbi yardım almanın tek yolu" ekledi.

Suriye ordusu, 2018 baharında Doğu Guta'da kontrolü ele geçirmiş, ardından militanların bu bölgedeki son kalesi olan Guta'da kontrolü sağlamıştı.