Mısır'da 4 araç yandı: 16 ölü, 21 yaralı

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentin orta kesiminde yer alan Kanser Enstitüsü yakınlarında ters yönde seyreden bir aracın 3 araca çarpması sonucu patlama oldu.

Araçların patlama nedeniyle yandığı olayda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 16 kişi öldü, 21'i yaralandı.

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