Mısır'da 4 araç yandı: 16 ölü, 21 yaralı

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentin orta kesiminde yer alan Kanser Enstitüsü yakınlarında ters yönde seyreden bir aracın 3 araca çarpması sonucu patlama oldu.
Araçların patlama nedeniyle yandığı olayda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 16 kişi öldü, 21'i yaralandı.
@Dohaalzohairy انا شايف حريقة وسمعت صوت الانفجار ... pic.twitter.com/IoCjrEeHI7— طلال (@talaluna) August 4, 2019
#BREAKING 16 killed, dozen injured when a car caught fire after crash and exploded near Cancer Institute in #Cairo, #Egypt. #مصر #القاهرة pic.twitter.com/MQJLVH7PdK— Raveen Aujmaya (@raveenaujmaya) August 4, 2019
#BREAKING #Cairo https://t.co/REtNMzD6sO— Nael نايل (@Nael_Shama) August 4, 2019
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