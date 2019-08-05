BAE'den Türkiye'deki vatandaşlarına uyarı: Dönüş yolunda SIM kartınızı iptal edin

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki vatandaşlarını ülkeye geri dönmek istediklerinde SIM kartlarını iptal etmeleri konusunda uyardı. Gerekçe 'güvenlik' olarak gösterildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği, Twitter üzerinden yaptığı duyuruyla Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada ülkelerine dönmek isteyen BAE vatandaşlarının SIM kartlarını iptal etmeleri gerektiği belirtildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de bulunan vatandaşların dikkatine! Dönüşe geçmeden önce başkaları tarafından şüpheli işlemlerde kullanılmaması için telefonların SIM kartlarının iptal edilmesi konusunda uyarıyoruz. Böylelikle yasal soruşturmaya uğramayacaksınız."

"نسترعي انتباه مواطني الدولة الكرام المتواجدين في تركيا إلى ضرورة إلغاء شريحة خطوط الهواتف النقالة قبل المغادره؛ حتى لا يتم استخدامها من قبل آخرين في معاملات مشبوهة؛ لكي لا تتعرض للمسائلة القانونية" — UAE Embassy in ANK (@UAEEmbassyANK) August 1, 2019

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