Suriye ordusu Hama kırsalında cihat mobil ve çeşitli askeri teçhizat ele geçirdi

Suriye ordusunun Hama'nın bazı yerleşimlerinde cihat mobil, tank ve roketatarlar gibi çeşitli mühimmatlar ele geçirdiği belirtildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Hama'nın Cebin ve Tal Melh yerleşimlerinde ve çevresinde faaliyet yürüten Suriyeli istihkam birlikleri, T-55 tipi modifiye edilmiş tank, cihat mobil ve geri tepmesiz tüfekler, roketatarlar, makine tüfekler de dahil ağır silahlar ile farklı kalibrede mermiler ele geçirdi.

Bu gelişme, haziran ayında Hama kırsalında saklanan militanları temizlemek için yapılan operasyonları izledi.

Suriye ordusu, Cebin, Tal Melh ve diğer yerleşimleri yeniden ele geçirmek için elit Kaplan Kuvvetleri birliğini bölgeye göndermişti.