Zarif: Dost dedikleri ülkeler, ABD ile aynı koalisyon içinde olmaktan çok utanıyor

Trump yönetiminin Körfez'de müttefik deniz gücü kurma çağrısının havada kaldığını belirten İran Dışişleri Bakanı, "Bugün ABD dünyada tek başınadır ve bir koalisyon kurmayı başaramamıştır. Dostu sayılan ülkeler ABD ile koalisyon içinde bulunmaya çok utanıyor" dedi.

Tahran’da yerli ve yabancı medya mensuplarıyla biraraya gelen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin İran'a karşı Basra Körfezi'nde devriye gezecek bir müttefik deniz gücü oluşturmayı başaramadığına dikkat çekti.

İngiltere'nin Cebelitarık'ta İran tankerine el koymasına misilleme olarak İran'ın Körfez'de İngiliz tankerini alıkoyduğu krizle ABD'nin Körfez'de 'seyrüsefer özgürlüğünü' sağlayacak deniz gücü çağrısının havada kaldığını belirten Zarif, "Bugün ABD dünyada tek başınadır ve bir koalisyon kurmayı başaramamıştır. Dostu sayılan ülkeler ABD ile koalisyon içinde bulunmaya çok utanıyor" dedi.

Dünyada yalnız kalan ABD'lilerin ayak bastıkları her yerde oranın halkını yok etmek, zulüm ve bedbahtlıktan başka miras bırakmadıklarını ve kendilerine de zilletten başka bir şey kazanmadıklarını söyleyen Zarif, Washington'ın sulta ve zorbalık söyleminin diyalog söylemi karşısında hezimete uğradığını bilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bölgede sorun yaratan Körfez'deki gerilimin sorumlusunun ABD olduğunu, İran'ın bölgenin güvenliğinin sorumluluğu içinde davrandığını anlatan Zarif, İngiltere'nin de ABD'nin İran'a yönelik ekonomik terörizmine maşalık yaptığını kaydetti. Kraliyet Deniz Kuvvetleri'nin İran tankerini ele geçirmesinin 'korsanlık' olduğunu ifade etti.

AVRUPALILARA UYARI: GEREKİRSE NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLİRİZ

İran Dışişleri Bakanı, Trump yönetiminin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) denilen nükleer anlaşmadan çekilip İran'a karşı en ağır yaptırımları uygulamasıyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

EN AZ 2.8 MİLYON VARİL PETROL SATIŞI

Tahran'ın gerekirse anlaşmadan çekileceğini, bunu önlemek için Avrupalı imzacı tarafların anlaşmayı kurtarmak için çabalarını yoğunlaştırması gerektiğini vurgulayan Zarif, KOEP'in tam uygulanması, İran aleyhindeki ekonomik ambargoların giderilmesi, İran’ın en az 2.8 milyon varil petrol satışına geri dönmesi taleplerini sıralayarak şöyle konuştu:

'AVRUPA, 11 TAAHHÜDÜNÜ YERİNE GETİRMEYE BAŞLAMADI'

"Amerika’nın KOEP’ten ayrılması sonrası, Avrupalılar 11 taahhütte bulundu. İran petrolünün satışı, satıştan elde eden rakamın İran’a geri gelmesi, gemicilik alanında sigorta bunlardan bazılarıdır. Avrupalılar bu taahhütlerine başlamamışlardır. Bunlar Avrupalıların Amerika’nın KOEP’ten ayrılması sonrası taahhütleridir. "

'BEYAZ SARAY'A GİTMEZSEN AMBARGO'

ABD'nin günümüzde hiçbir savaşta zafer kazanamadığı ve bundan dolayı ambargo uygulama yolunu seçtiği, İran'a karşı yaptırımlarının diplomatik başarısızlık olduğu değerlendirmesini yapan Zarif, son olarak bizzat yaptırım kapsamına alınmıştı.

Son New York ziyaretinde bir senatörle yaptığı görüşmeye de değindi: "Bu ziyarette bana Beyaz Saray’a gitmem için öneri yapıldı. Bana bu öneriyi kabul etmeme durumunda iki hafta içinde ambargo listesinde yer alacağım söylendi fakat ben bunu kabul etmedim."