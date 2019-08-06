Dubai emirinden 430 mahkuma af

Dubai Müsteşarı İssam İsa Al Humeydan, "Dubai Emiri El Maktum, aileleri ile birlikte bayramı geçirmeleri ve yeni fırsat yakalamaları için 430 mahkumun affı için kararname çıkardı" açıklamasını yaptı.

Humeydan, "Mahkumların yaşamlarına devam etmelerini sağlayan af kararı vatandaşlara ve ailelere olumlu bir etken olacaktır. Mahkumların Kurban Bayramı’nı aileleri ve arkadaşları ile birlikte geçirmelerini sağlamak için Cumhuriyet Savcılığı Dubai Polis Genel Komutanlığı ile koordine etmeye başladı" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan da 2 Mayıs’ta Ramazan ayı nedeniyle 3 bin 5 mahkum için af kararı çıkarmıştı.

Öte yandan Ramazan Bayramı öncesi 15 Haziran’da çıkarılan af ile 2 bin 110 mahkum da serbest bırakılmıştı.