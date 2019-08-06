ABD Savunma Bakanı Esper: Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası operasyonu kabul edilemez

Japonya yolunda kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtlayan Esper, “Türkiye’nin tek taraflı herhangi bir eylemini kabul edilemez bulduğumuz açık” ifadesini kullandı. Esper şöyle devam etti: “Yapacağımız şey şu: ABD, Türkiye ve Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) Suriye’nin kuzeyinde paylaştığı ortak çıkarlarına bir kez daha zarar verecek tek taraflı sınır ötesi adımları engellemek.”

Öte yandan Esper, Türkiye'nin endişelerini gidermek için bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirtip "Anlaşmaya varacağımızı umuyorum" dedi. Esper ne yönde bir gelişme kaydedildiğine dair ise detay vermedi.

Türkiye, PYD ve YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.