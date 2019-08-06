Ruhani: İran'la savaş tüm savaşların anasıdır

Tahran ile ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler arasında bölgedeki gerginlik devam ederken, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “İran'la barış tüm barışların anası, İran'la savaş da tüm savaşların anasıdır” dedi.

Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırım listesine aldığı Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve bakanlık çalışanlarıyla, Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Ruhani, ABD ile yaşanan gerginliğe dair şu ifadeleri kullandı; “İran'la barış tüm barışların anası, İran'la savaş da tüm savaşların anasıdır. Bölgedeki askerleriniz için güvenlik mi istiyorsunuz? O halde güvenliğe karşı güvenlik. Bizim güvenliğimize zarar verirseniz kendinizin güvende olacağınızı düşünemezsiniz. Barışa karşı barış, petrole karşı petrol. Siz bizim petrolümüzü engelleyip başkalarının petrol satmasını sağlayamazsınız."

'ABD MÜZAKERE İSTİYORSA YAPTIRIMLARI KALDIRMALI'

Ruhani, İran'ın müzakereden yana olduğunu ancak müzakere için ABD'nin tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini söyledi. Ruhani, “Biz daha önce de söyledik yine vurguluyoruz. İran müzakere ve diyalog ehlidir. ABD gerçekten müzakere istiyorsa her şeyden önce tüm yaptırımları kaldırmalıdır” ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, ABD'nin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Dışişleri Bakanı Zarif'e yönelik yaptırımlarla müzakere konusunda samimi olmadığını gösterdiğini de söyledi.

Ruhani, "Ön şartsız müzakere istediklerini söylüyorlar fakat ertesi gün Büyük Devrim Rehberi'ne (Hamaney) yaptırım uyguluyorlar. O zaman nasıl müzakere edeceğiz? Müzakereyi kabul etsek bununla ilgili nihai kararı kim verecek? Siz bizim anayasamızı biliyorsunuz. Rehber'in rızası olmadan müzakere nasıl olacak? Sonra yine müzakere istediklerini söylüyorlar. Ardından Dışişleri Bakanı'na yaptırım uyguluyorlar. Kiminle müzakere edeceksiniz? Müzakerenin sorumlusu Dışişleri Bakanı'dır. Bir gün müzakere kararı alırsak sizinle konuşacak olan kendisidir” diye konuştu.

'CEBELİTARIK KAPANIRSA HÜRMÜZ AÇIK OLMAZ'

Konuyu İngiltere ile yaşana tanker krizine de getiren Hasan Ruhani, “Cebelitarık Boğazı'nı bize kapatırsanız Hürmüz Boğazı size açık olmaz” uyarısında bulundu.

İngiltere'ye ait gemilerin Basra Körfezi'ndeki denizcilik kurallarına uymadığını ancak bu zamana kadar söz konusu ihlalleri görmezden geldiklerini belirten Ruhani, "Barış ve dostluk zamanlarında karşı tarafın ihlallerini görmezden geldik. Bugün sizin ihlallerinize neden izin verelim? Vermediğimizi de gördünüz. Devrim Muhafızları helikopterden tankerinize asker indirirken İngiliz savaş gemisi kenardan izliyordu. Müdahale edemedi" dedi.