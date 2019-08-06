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17:10 06 Ağustos 2019
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    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud ile Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

    Middle East Eye: Selman'ın Türkiye'yi yıkmak için stratejik planıyla Erdoğan kriz üzerine kriz çıkarılarak yıpratılacak

    © AP Photo / Saudi Press Agency
    Ortadoğu
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    MEE, Suudi Veliaht Prensi'nin Türkiye'yi yıkmak için 'stratejik planı'nın yer aldığı BAE raporunu ele geçirdiğini duyurdu. 'Planın amacı, Erdoğan'a baskı yapmak, onu zayıflatmak, muhalefet tarafından devrileceği umuduyla iç meselelerle meşgul etmek, kriz üzerine kriz çıkararak uğraştırmak ve medyanın haberleştireceği yanlışlar yapmaya itmek.'

    Katar tarafından finanse edildiği iddia edilen Londra merkezli haber sitesi Middle East Eye (MEE), "Suudi Arabistan'ın Türkiye'yi yıkmak için 'stratejik planı'" başlıklı özel bir haber yayımladı.  

    David Hearst ve Ragip Soylu'nun imzasını taşıyan haberde, Suudi ajanların İstanbul Başkonsolosluğu'nda rejime muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürmesi sonrası Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın (MbS) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a fazla sabır gösterdiğine karar verdiğini, bunun sonucunda Riyad'ın Türk hükümetinin üzerine gitmek için 'stratejik plan' uygulamaya koyduğu aktarıldı.

    'EMİRLİKLER POLİTİKA MERKEZİ'NİN GİZLİ RAPORU'

    Suudi Arabistan'ın başmüttefiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) açık ve kapalı istihbarat kaynaklarına dayanarak hazırladığı gizli raporda planın ayrıntılarıyla yer aldığını, bunun BAE hükümeti ve istihbarat servisleriyle bağlantılı Emirlikler Politika Merkezi tarafından her ay yazılan raporlardan biri olduğunu belirten MEE, 'Suudi Arabistan hakkında aylık rapor, Sayı 24 Mayıs 2019' başlığını taşıyan çalışmanın düşünce kuruluşunun web sitesinde yer almadığını, BAE liderliğine sunulmasının amaçlandığını, yanısıra kendilerinin bir kopyasını ele geçirdiğini kaydetti. 

    Buna göre mayıs ayında gelen emirle hayata geçirilen planın amacı, 'Erdoğan hükümetine baskı yapmak, onu zayıflatmak, muhalefet tarafından devrileceği umuduyla onu iç meselelerle meşgul etmek, kriz üzerine kriz çıkararak onu uğraştırmak ve medyanın üzerine atlayacağına kesin gözüyle bakarak onu yanlış yapmaya itmek'.

    'YATIRIM, TURİZM, İTHALAT BİTİRİLECEK, TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL ROLÜNE DARBE İNDİRİLECEK'

    Erdoğan ve Türkiye'nin bölgesel nüfuzunu kısıtlamayı amaçlayan raporda şöyle denildiği ifade edildi:

    "Kraliyet Türk ekonomisini hedef almaya, Türkiye'deki Suudi yatırımlarının aşamalı olarak sona erdirilmesi, Türkiye'yi ziyaret eden Suudi turist sayısının aşamalı olarak azalması için baskı yapmaya, Türkiye'den ithalatı azaltmaya ve en önemlisi İslam aleminin meselelerinde Türkiye'nin bölgesel rolünü en aza indirgemeye başlar." 

    'ERDOĞAN ÇOK İLERİ GİTTİ'

    MEE, aynı zamanda MEE ve Washington Post için de yazan Kaşıkçı'nın korkunç şekilde öldürülmesinin küresel infial yarattığı, bunda Ankara'nın Riyad'ın hesap vermesini ve şeffaf olmasını talep etmesinin önemli rol oynadığını kaydederken, raporda "Başkan Erdoğan en ayıplanacak tavırla Kaşıkçı vakasını kullanarak krallığı, özellikle de veliaht prensi karalama kampanyasında çok ileri gitti" denildi. 

    Türkiye'nin Suudi soruşturmasına yardım edecek 'özel' ve 'dürüst' istihbaratı sağlamadığını, bunun yerine medyaya yanlış istihbarat sızdırdığını, hepsinin kraliyetin imajını çarpıtmayı ve veliaht prensin itibarını yok etmeyi amaçladığını savunan rapora göre, Riyad, Erdoğan'ın vakayı siyasileştirme ve uluslararasılaştırma girişiminde başarısız olduğu ve karşı saldırıya geçme vaktinin geldiği sonucuna vardı.

    80 KAMYON VE 300 KONTEYNIRLIK TÜRK İHRAÇ ÜRÜNÜNE ENGELLEME

    Şoför, TIR
    © AA /
    Suudi Arabistan Türk TIR'larını gümrük kapılarında bekletiyor: Tonlarca meyve sebze çürüdü

    BAE raporunda aktarılan planın hayata geçmesinin ilk aleni işareti olarak geçen hafta Suudi yetkililerin Türkiye'den 80 TIR dolusu tekstil ve kimyasal malzemenin Dubai Limanı üzerinden gelişini engellemesini gösteren MEE, ayrıca bir Türk kaynaktan öğrendiğine göre Türkiye'den 300 konteyner dolusu sebze meyvenin Cidde limanında bekletildiğini aktardı.

    Türkiye'yi ziyaret eden Suudi turistlerin sayısının 2019'un ilk 6 ayında yüzde 15 oranında azaldığı ve 276 binden 234 bine indiğine de dikkat çekildi. 

    TIR
    © AP Photo / Darko Vojinovic
    Suudi Arabistan'da bekletilen Türk TIR'ların geçişine izin verildi

    Türk Dışişleri'nin 2018 verilerine göre Suudi Arabistan'ın Türkiye'de 2 milyar dolarlık doğrudan yatırımı, Türkiye'den 2.64 milyar dolarlık ithalatı ve Türkiye'nin de Suudi Arabistan'dan 2.32 milyar dolarlık ithalatı var. 

    ESAD VE RUHANİ İLE AYNI LİSTEYE KOYDULAR

    BAE raporuna göre Suudi liderliğinin Erdoğan'la ilişkiyi bozup ona düşman muamelesi yapmaya başlamasının işareti olarak Kral Selman İslam İşbirliği Örgütü'nün Mekke'deki üst düzey toplantısı için davet gönderilmemesi tavsiyesini 'hiç tereddütsüz' onayladı.

    Suudi Arabistan bayrağı
    © AFP 2019 / Taha Saleh
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    Zirveden dışlananlar listesinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'nin yanına Erdoğan'ın adı da eklendi.

    KATAR EMİRİ'Nİ BİLE ÇAĞIRDILAR, ERDOĞAN'I ÇAĞIRMADILAR

    Suudi Kralı en nihayetinde Katar Emiri'nin davet edilmesine karar verdi, ama Erdoğan'a davetiye göndermedi.

    MEE, Türk hükümetinin Suudi Veliaht Prensi'nin ilişkileri çökertme girişimlerinin ayırdında olduğunu ve bunlarla kral babasıyla doğrudan iletişimi sürdürerek mücadeleye çalıştığını yazdı. 

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