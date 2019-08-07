Irak'ın Musul kentinde 'ortak güç' kuruldu

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı ve Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih Feyyad, Musul'da düzenlediği basın toplantısında, "Sehil Ninova'da güvenlik, Haşdi Şabi 30'uncu Tugayı, yerel polis ve ordudan müteşekkil ortak güç tarafından sağlanacak" dedi.
Feyyad, Sehil Ninova'daki askeri kontrol noktalarında da ortak gücün görev yapacağını söyledi.
Haşdi Şabi, 30'uncu Tugay'ın Sehil Ninova'dan çekilmeyi kabul etmemesi ve buna tepki göstermek için dün Musul ve Erbil arasındaki kara yolunu trafiğe kapatmıştı.
Bu gelişmenin üzerine Feyyad'ın yanı sıra Irak Ortak Operasyonları Komutanı Abdulemir Yarullah ve Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi bugün Musul'a giderek bir dizi toplantı gerçekleştirdi.
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