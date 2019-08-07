İsrail'den Batı Şeria'da 2 bin 300 konut inşasına onay

Peace Now tarafından yayımlanan raporda, İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil İdare Birimi'ne bağlı Yüksek Planlama Kurulu'nun Batı Şeria'da 2 bin 300 yeni konut inşasını onayladığı belirtildi.
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Kurulun ayrıca Batı Şeria'nın farklı yerlerinde daha önce inşa edilmiş 3 yerleşim birimini de onayladığına işaret edilen raporda, şu ifadelere yer verildi:
"Yerleşim planlarının onaylanması, barış olasılığını ve iki devletli bir çözümü engellemeyi, Batı Şeria'nın bir kısmını veya tamamını İsrail'e ilhak etmeyi amaçlayan feci hükümet politikasının bir parçasıdır."
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