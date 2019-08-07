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23:33 07 Ağustos 2019
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    Yemen'in Aden şehrinde saldırı

    Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Sarayına baskın girişimi önlendi

    © REUTERS / FAWAZ SALMAN
    Ortadoğu
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    Yemen hükümeti, ülkenin güneyinde yer alan Aden kentindeki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baskın girişiminin önlendiğini duyurdu.

    Yemen Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani bin Berik'in Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümete karşı savaş ilan eden çağrılarını 'fitne' şeklinde yorumladı.

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    © REUTERS / Khaled Abdullah
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    'KOALİSYON YANIMIZDA'

    Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Bin Berik'in çağrılarına karşı Yemen'in meşru hükümetini desteklediğini açıkladığını aktaran Meyseri, hükümetin de geçici başkent konumundaki Aden'de muhtemel gelişmelere karşı hazırlıklı olduğunu ifade etti.

    Maaşık Sarayı'na yönelik baskın girişimini önlediklerini söyleyen Meyseri, "Biz, Arap koalisyonuyla koordineli olarak devlet kurumlarını koruma ve Aden'in güvenliğini sağlama yönündeki görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Koalisyon güçleri de hukuk dışına çıkan bu oluşumlara karşı bize desteğini teyit etti." diye konuştu.

    Aden halkına sükunet çağrısında bulunan Meyseri, Güney Geçiş Konseyi yetkililerini de Hani Bin Berik'ten uzak durmaya davet etti.

    NE OLMUŞTU?

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    © AP Photo / Hani Mohammed
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    Aden'de BAE destekli Hizam el- Emni güçlerine ait El-Cela Karargahı'na geçen hafta gerçekleştirilen saldırıda ölenler, bugün Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayına yakın mezarlıkta toprağa verildikten sonra saray yakınında kısa süreli silahlı çatışma çıktı. Çatışmada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

    Hizam el-Emni güçleri tarafından Maaşık Sarayı'na açılan yolların kapalı tutulduğu o saatlerde, koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da Aden semalarında uçtu.

    Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani Bin Berik, olayın ardından konseye ait "Bağımsız Aden" kanalında yaptığı açıklamada, ayrılıkçı destekçilerine Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayına yürüyerek, ele geçirmeleri çağrısı yapmıştı.

    Meşru hükümete bağlı güçleri Aden'i kaosa sürüklemekle suçlayan Bin Berik, dün de hükümetin Aden'de kalmasının tehlike oluşturduğu iddiasında bulunmuştu.

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    Etiketler:
    Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Aden, Yemen
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