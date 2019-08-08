Yemen'de ayrılıkçılar genel seferberlik ilan etti

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Hareketi'nin genel seferberlik ilan ettiği ve bünyesindeki tüm güçleri Yemen hükümetine destek veren Islah Partisi'ne karşı koymak için Başkanlık Sarayı'nı ele geçirmeye çağırdığı öğrenildi.

Güney Hareketi Siyasi Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani bin Berik, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, Güney Hareketi içingenel seferberlik ilan ettiğini ve kendisine bağlı olan tüm güçleri Yemen hükümetine destek veren, ülkedeki Müslüman Kardeşler’in (İhvan) siyasi kanadı olarak bilinen Islah Partisi’ne karşı koymak için Başkanlık Sarayı’nı ele geçirmeye çağırdı.

Berik, "Islah Partisi’nin gruplarını devirmek için Maaşik Sarayı'na saldırmak amacıyla ülkenin güneyindeki tüm güçlerimiz için genelseferberlik ilan ediyoruz" paylaşımında bulundu.

Berik, "Terörist Islah Partisi’nin grupları, El Yamama (Maaşik) sarayının önünde barışçıl gösteri yapmak isteyen silahsız halkımıza saldırdıktan sonra üzerine gerçek mermilerle ateş açtı" ifadelerini kullandı.

Berik daha önce yaptığı yazılı açıklamada, meşru hükümete bağlı güçleri, Aden'i kaosa sürüklemeye çalışmakla suçlamıştı.

Hükümete bağlı güçlerin 1 Ağustos'ta Aden'de bir askeri karargah ile emniyet merkezine düzenlenen saldırıların ardından kenti kaosa sürüklemek için şehirde konuşlandığını ileri süren Bin Berik, 'Hükümetin Aden'de kalması tehlikeli olduğunu, Güney halkının bunu kabul etmeyeceğini ve hükümet güçlerinin Aden'den çıkarılmasını istemesi durumunda suçlanmaması gerektiğini' ifade etmişti.

Ayrılıkçı Güney Hareketi geçen yılın mayıs ayında Siyasi Geçiş Konseyi kurmuş ve Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin daha önce görevinden aldığı Aden Valisi Aydarus ez-Zubeydi’yi liderliğe getirmişti.