Yemen'de devrik lider Hadi ve BAE destekli güçler arasındaki çatışmalar yeniden başladı

Bir sivilin hayatını kaybettiği çatışmaların kentteki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Merkez Bankası çevresinde yaşandığı aktarıldı.
Aden'de BAE destekli Hizam el- Emni güçlerine ait El-Cela Karargahı'na geçen hafta gerçekleştirilen saldırıda ölenler, dün Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın mezarlıkta toprağa verildikten sonra saray yakınında kısa süreli silahlı çatışma çıkmış, ölü ve yaralıların olduğu belirtilmişti.
Hizam el-Emni güçleri tarafından Maaşık Sarayı'na açılan yolların kapalı tutulduğu o saatlerde, koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da Aden semalarında uçmuştu.
Hadi'ye bağlı güçleri Aden'i kaosa sürüklemekle suçlayan Bin Berik ayrıca, hükümetin Aden'de kalmasının tehlike oluşturduğunu öne sürüyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)