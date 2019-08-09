İsrail, Batı Şeria’ya asker takviyesi yapıyor

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, polis ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet’in (Şabak) terörle mücadele ekiplerinin de katıldığı operasyonun Beytüllahim'in güneyindeki Beyt Feccar beldesinde yapılıyor.

Açıklamada, “Son durum analiz edildikten sonra Batı Şeria’daki ordunun ek piyade birlikleriyle güçlendirme kararı alındı” dendi.

Geçtiğimiz gece saatlerinde kaybolan 19 yaşındaki İsrailli asker ölü bulunmuştu. İsrail, cinayeti ‘terör eylemi’ olarak ilan etmişti.