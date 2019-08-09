Arap Birliği'nden İsrail’in 2 bin 300 yeni konut inşasına kınama

Arap Birliği, İsrail’in Batı Şeria’daki çeşitli yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 300’den fazla yeni konutun inşasına onay vermesini kınadı.
© AP Photo / Hussein Malla
Arap Birliği Filistin İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali, "Bu uluslararası hukukun alenen ihlalidir” açıklamasını yaptı.
Ebu Ali, ABD gözetiminde Filistinlilere karşı sürekli bir saldırganlık yapıldığını belirtti.
Geçtiğimiz günlerde İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil İdare Birimine bağlı Yüksek Planlama Kurulunun, Batı Şeria'da 2 bin 300 yeni konut inşasını onayladığı açıklanmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)