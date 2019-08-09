Aden'deki çatışmalarda 6 sivil hayatını kaybetti

AFP'nin aktardığına göre, son çatışmalarda 6 sivil hayatını kaybederken, 12'si de yaralandı.
Bir güvenlik kaynağı, yaptığı açıklamada kayıpların yaşanan şiddetli çatışmalarda bir eve havan mermisinin düşmesi sonucu meydana geldiğini, ölenlerin 4'ünün aynı aileden olduğu bilgisini verdi.
Kaynak, 12 kişinin de silahlı çatışmalarda yaralandığını bildirdi.
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, perşembe akşamından bu yana kendi hastanesinde 75 kişinin tedavi edildiğini, 7'sinin durumunun ağır olduğunu belirtti.
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