Aden'deki çatışmalarda 6 sivil hayatını kaybetti

Yemen'in güneyinde bulunan ve Suudi Arabistan ve BAE öncülüğündeki Arap Koalisyonu tarafından 'geçici başkent' ilan edilen Aden kentindeki çatışmalarda 6 sivilin hayatını kaybettiği, 12'sinin de yaralandığı bildirildi.

Yemen'in güneyinde Aden kentinde Suudi Arabistan destekli devrik lider Abdurrabu Mansur Hadi'ye sadık güçler ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam el-Emni grubu arasındaki çatışmalar sürüyor.

AFP'nin aktardığına göre, son çatışmalarda 6 sivil hayatını kaybederken, 12'si de yaralandı.

Bir güvenlik kaynağı, yaptığı açıklamada kayıpların yaşanan şiddetli çatışmalarda bir eve havan mermisinin düşmesi sonucu meydana geldiğini, ölenlerin 4'ünün aynı aileden olduğu bilgisini verdi.

Kaynak, 12 kişinin de silahlı çatışmalarda yaralandığını bildirdi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, perşembe akşamından bu yana kendi hastanesinde 75 kişinin tedavi edildiğini, 7'sinin durumunun ağır olduğunu belirtti.