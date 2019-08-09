Rusya: Suriye ordusu İdlib'de militanların saldırısını püskürttü

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tümgeneral Aleksey Bakin, sabah saat 06.05'te başlayan saldırının Suriye ordusu tarafından püskürtüldüğünü belirterek, "Karşı saldırıyla militanlar, daha önce bulundukları mevzilerin çok gerisine çekilmek zorunda kaldı" dedi.

Bakin, "Militanların saldırısında 9 asker hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı" diye ekledi.

Militanların ayrıca çok namlulu roketatarlardan Ebu Dali'nin kuzeyini ateşe tuttuğu, bu saldırıda da 1 sivilin hayatını kaybettiği, ikisinin de yaralandığı, ayrıca evlere ve tarım arazilerine zarar verildiği ifade edildi.

Merkezin verdiği bilgiye göre, militanlar son 24 saatte Halep, İdlib ve Lazkiye bölgelerindeki yerleşimlerine 30 kez ateş açtı.