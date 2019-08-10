Yemen'in güneyindeki çatışmalarda 30 kişi öldü

Daha önce Arap Koalisyonu tarafından 'geçici başkent' olarak ilan edilen Yemen'in güneyindeki Aden kentinde, Suudi Arabistan destekli Abdurrabu Mansur Hadi'ye sadık güçler ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı milisler arasındaki çatışmalar 3. gününe girdi.

Yerel kaynaklara göre, Hadi'ye sadık Cumhurbaşkanlığı güvenlik güçlerine ait bir kampta çıkan çatışmalarda en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Kentte bulunan askeri bir hastaneden bir kaynak ise, Sputnik'e açıklamasında çatışmalarından başlangıcından bu yana en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 61 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Geçtiğimiz saatlerde AFP, kentteki çatışmalarda 6 sivilin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Yerel makamlardan bir kaynak, yaptığı açıklamada "Aden'in kuzeyindeki Dar Sad semtine düşen havan mermileri 1'i çocuk 3 kişinin ölümüne, 10 kişinin yaralanmasına yol açtı" ifadelerini kullanmıştı.

Aynı kaynak, kentin Şeyh Osman semtindeki bir banka binasının yakınlarına düşen bir havan mermisinin 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu bilgisini vermişti.