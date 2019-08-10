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03:16 10 Ağustos 2019
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    Husiler

    Yemen'de Husilerin liderinin kardeşi öldürüldü

    © AP Photo / Hani Mohammed
    Ortadoğu
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    Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin kardeşi İbrahim el-Husi'nin öldürüldüğü bildirildi.

    Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyonu sözcüsü Turki el-Maliki, al-Arabia televizyon kanalına telefon bağlantısıyla yaptığı açıklamada, İbrahim el-Husi'nin öldürülmesine ilişkin ayrıntılı herhangi bir bilgi vermenin bilgi güvenliği açısından uygun olmadığını ancak olaya ilişkin ayrıntıların yakında duyurulacağını dile getirdi. 

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    © REUTERS / FAWAZ SALMAN
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    Öte yandan Yemen'de gelişmeleri yakından takip eden bir kaynağın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İbrahim el-Husi Başkent Sana'nın güneyindeki evinde suikastle öldürüldüğü bildirildi.

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    Ayrıca Husi yönetimine bağlı İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İbrahim el-Husi'nin İsrail, Amerika ve uzantılarının saldırılarına bağlı hain eller tarafından suikastla öldürüldüğü doğrulandı. 

    Söz konusu açıklamada, İçişleri Bakanlığının İbrahim el-Husi'nin suikastına sebep olan suç odaklarının adalete teslim edilmesi için bir an dahi durmayacağı vurgulandı. 

    Al-Arabia televizyonunda verilen bilgide, öldürülen İbrahim el-Husi'nin, alanda birçok askeri operasyona liderlik ettiği, özellikle Suudi Arabistan sınırı yönünde Sa'de vilayeti ve çevresindeki silahlı operasyonlarda etkin olduğu kaydedildi.

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    Etiketler:
    Abdulmelik Husi, Husiler Hareketi, Suudi Arabistan, Yemen
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