Lübnan'da hükümet 40 gün aradan sonra bugün toplanıyor

Başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen toplantıya Dürzi liderlerin yanı sıra Başbakan Hariri ile Meclis Başkanı Nebih Berri de katıldı.
Hariri, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Haziran'da Dürzilerin çoğunlukta yaşadığı Cebel-i Lübnan'da vuku bulan olay nedeniyle oluşan anlaşmazlığın çözüldüğünü ve ülkenin çıkarları için bugünden itibaren yeni bir sayfa açacaklarını ifade etti.
Cebel-i Lübnan'ın Aley bölgesinde yaşanan olayın askeri yargıya bırakıldığını kaydeden Hariri, Bakanlar Kurulu'nun askeri yargının gerçekleştireceği soruşturma neticesine göre bir karar alacağını dile getirdi.
Meclis Başkanı Berri ise Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen bugünkü toplantıyı 'başarı' olarak değerlendirdi.
Bakan Garib'in konvoyu, 30 Haziran'da Hizbullah'ın siyasi müttefiki olan Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketi lideri ve Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in protesto edildiği Aley bölgesinden geçişi sırasında silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda, Garib'in koruma ekibinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili Garib ve partisinin suçlamalarına maruz kalan Velid Canbolat liderliğindeki İleri Sosyalist Partisi, yargıya müdahale edildiğini öne sürüyordu.
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