Hmeymim’deki Rus üssünün hava savunması, militanlara ait 6 İHA’yı imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'ndeki hava savunma birliklerinin, terör yanlılarına ait olan ve kuzeybatıdan yaklaşan 6 adet insansız hava aracını (İHA) imha ettiklerini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Rus Hmeymim Hava Üssü'ndeki hava savunma birliklerinin, terör yanlılarına ait olan ve kuzeybatıdan yaklaşan 6 adet İHA’nı imha ettiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava üssünde bulunan standart uçaksavar sistemlerinin tüm İHA’ları tehlike teşkil etmeyen mesafeden imha ettiği, saldırı sonucu yaralanan olmadığı ve maddi hasara yol açılmadığı, Hmeymim’im planlı bir düzende çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

Daha önce Rusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Sergey Rudskoy, militanların Hmeymem Hava Üssü'ne yönelik saldırıda bulunma girişimlerine devam ettiklerini açıklamıştı.

Militanların son olarak Hmeymim Hava Üssü'ne çok namlulu roketatar sistemleriyle saldırdığı, üs yakınındaki bir yerleşime isabet eden füzelerin 2 sivilin ölümüne yol açtığı duyurulmuştu.