Rusya: Suriye’de son 2 günde 23 Suriyeli asker hayatını kaybetti

Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, militanların 10 ve 11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği saldırıların püskürtülmesi sırasında Suriye silahlı kuvvetleri mensubu 23 askerin hayatını kaybettiği, 7 askerin de yaralandığı kaydedildi.
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Açıklamada, “Terör örgütlerinde yer alan militanların tüm saldırıları, Suriye hükümet güçleri tarafından püskürtüldü. Militanlar ağır kayıplar verdi” ifadeleri kullanıldı.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin verilerine göre Suriye ordusunun mevzilerine yönelik saldırılara 700’e kadar militan katıldı.
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