Suudi Arabistan Husilere ait İHA'yı düşürdü

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın, koalisyon sözcüsü Turki el Maliki'den aktardığı habere göre, Husilere ait bir İHA düşürüldü.
#عاجل— واس (@spagov) August 11, 2019
قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صنعاء).https://t.co/DFTEy2RRv1#واس pic.twitter.com/AS67UXFVGh
Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.
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