BAE Veliaht Prensinden Riyad'a ziyaret

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman, Veliaht Prens Bin Zayid'i Mekke'deki Mina Sarayı'nda kabul etti.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da yer aldığı görüşmede, başta Yemen olmak üzere, bölgedeki gelişmeler ele alındı.
BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre ise Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid, görüşmede, "Suudi Arabistan bölge güvenliğinin temel direğidir" diyerek, iki ülke ilişkilerinin geçmişte olduğu gibi gelecekte de çok sağlam ve güçlü olacağını ve aynı cephede yer aldıklarını ifade etti.
Suudi Arabistan'a dün gelen Abu Dabi Veliaht Prensi'nin ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.
Geçtiğimiz günlerde Aden'de Suudi Arabistan destekli Abdurrabu Mansur Hadi'ye sadık güçler ve BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam el-Emni (Emniyet Kemeri) güçleri arasında çatışmalar başlamıştı.
İki gün önce ise Hizam el-Emni güçleri, Aden'de Cumhurbaşkanlığı sarayını ele geçirmişti.
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