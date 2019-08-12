BAE Veliaht Prensinden Riyad'a ziyaret

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid, Yemen'in güneyindeki 'geçici başkent' Aden'de meydana gelen şiddet olayları sonrası Suudi Arabistan'a resmi bir ziyarette bulundu.

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid, Yemen'in güneyinde, Mansur Hadi hükümeti ve Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçler arası yaşanan çatışmalar sonrasında Riyad'ı ziyaret ederek, Suudi Arabistan Kralı Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman, Veliaht Prens Bin Zayid'i Mekke'deki Mina Sarayı'nda kabul etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da yer aldığı görüşmede, başta Yemen olmak üzere, bölgedeki gelişmeler ele alındı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre ise Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid, görüşmede, "Suudi Arabistan bölge güvenliğinin temel direğidir" diyerek, iki ülke ilişkilerinin geçmişte olduğu gibi gelecekte de çok sağlam ve güçlü olacağını ve aynı cephede yer aldıklarını ifade etti.

BAE ve Suudi Arabistan'ın Yemen'de çatışan tarafları diyaloğa, aklıselime ve ülkenin çıkarlarını üstün tutmaya davet ettiğini kaydeden Bin Zayid, Riyad yönetiminin Yemen'in geçici başkenti Aden'de çatışan taraflara diyalog için Suudi Arabistan'da toplanma çağrısını olumlu karşıladı.

Suudi Arabistan'a dün gelen Abu Dabi Veliaht Prensi'nin ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Geçtiğimiz günlerde Aden'de Suudi Arabistan destekli Abdurrabu Mansur Hadi'ye sadık güçler ve BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam el-Emni (Emniyet Kemeri) güçleri arasında çatışmalar başlamıştı.

İki gün önce ise Hizam el-Emni güçleri, Aden'de Cumhurbaşkanlığı sarayını ele geçirmişti.