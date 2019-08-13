Barzani: Kürt kanı Kürt eliyle dökülmesin diye çalışıyoruz

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, "bir kez daha Kürt kanının, Kürt'ün eliyle dökülmesine izin vermeyeceğiz, bunun için çalışıyoruz" dedi. Barzani, Ankara ve Tahran'a IKBY çevresinde bombardıman yapmak için bahane verilmemesi gerektiğini söyledi.

Erbil’in Çoman ilçesine bağlı Balakayeti bölgesinin önde gelen şahıs ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Barzani, bazı açıklamlarda bulundu.

K24 haber sitesinde yayımlanan habere göre burada yaptığı konuşmada Barzani, bölgede yaşanan gelişmelere değindi.

“Bir kez daha Kürt kanının, Kürt'ün eliyle dökülmesine izin vermeyeceğiz. Bunun için çalışıyoruz” diyen Barzani, sınır bölgelerindeki güvenlik durumundan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve şunları ekledi:

"Ancak Bölge’nin durumu da göz önünde bulundurulmalı. Halkın tek umudu burası. Bu umut da tükenirse her şey biter."

IKBY sınır bölgelerinde Türkiye ve İran tarafından düzenlenen bombardımanlardan rahatsızlığını dillendiren Barzani, “Ankara ve Tahran’ın bombardıman yapmaları için bahane ellerine verilmeseydi, söz konusu saldırlarda olmayacaktı” diyerek, saldırıların tekrarlanmaması ve bölge halkının bedel ödememesi için çözüm bulunması gerektiğini savundu.