Barzani: Kürt kanı Kürt eliyle dökülmesin diye çalışıyoruz

K24 haber sitesinde yayımlanan habere göre burada yaptığı konuşmada Barzani, bölgede yaşanan gelişmelere değindi.
“Bir kez daha Kürt kanının, Kürt'ün eliyle dökülmesine izin vermeyeceğiz. Bunun için çalışıyoruz” diyen Barzani, sınır bölgelerindeki güvenlik durumundan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve şunları ekledi:
IKBY sınır bölgelerinde Türkiye ve İran tarafından düzenlenen bombardımanlardan rahatsızlığını dillendiren Barzani, “Ankara ve Tahran’ın bombardıman yapmaları için bahane ellerine verilmeseydi, söz konusu saldırlarda olmayacaktı” diyerek, saldırıların tekrarlanmaması ve bölge halkının bedel ödememesi için çözüm bulunması gerektiğini savundu.
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