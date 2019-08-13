Bağdat'ta mühimmat deposunda patlama: 1 ölü, 29 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Haşdi Şabi'ye ait silah ve mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Bağdat'ta Haşdi Şabi'ye ait silah ve mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Bağdat Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlamada 13 sivilin yaralandığı kaydedildi. Bağdat’ın el-Dore bölgesinde meydana gelen patlama sonucu bazı havan toplarının çevredeki evlere düştüğü gözlendi.

Irak Sağlık Bakanlığı çevredeki evlere havan toplarının düşmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 29 kişinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada ölü ve yaralıların sivillerden oluştuğu aktarıldı.

Irak'ta yaz mevsiminin başlaması ile birlikte birçok bölgede yangın çıktı.

Yetkililer yangının ihmal, aşırı sıcak ve sabotaj sonucu meydana geldiğini ileri sürüyor.