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    Oil supertanker Grace 1 is seen near Singapore, in this picture obtained from social media, March 29, 2015. Picture taken March 29, 2015. Tony Hogwood via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

    İran, İngiltere'nin el koyduğu tankerin bugün bırakılmasını bekliyor

    © REUTERS / SOCIAL MEDIA
    Ortadoğu
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    İranlı bir yetkili İngiltere'nin el koyduğu İran tankeriyle ilgili iki ülke arasında yazışmalar yapıldığını duyurup "Serbest bırakılmanın en kısa süre içinde gerçekleşmesini umuyoruz" dedi. Fars'a göre Cebelitarık yetkilileri el konulan İran tankerinin bu akşam bırakılabileceğini söyledi.

    REFILE - CORRECTING BYLINE Oil supertanker Grace 1 on suspicion of being carrying Iranian crude oil to Syria is seen near Gibraltar, Spain July 4, 2019. REUTERS/Stringer
    © REUTERS / Stringer .
    ABD emretti, Cebelitarık Suriye'ye İran petrolü taşıdığı gerekçesiyle süpertankere el koydu
    İngiltere ile İran arasındaki karşılık tanker el koyma ile yaşanan krizde Londra'da başbakan değişikliği sonrası ufukta çözüm belirdi.

    AÇIKLAMA DENİZCİLİK KURUMU'NDAN

    İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Deniz İşleri'nden Sorumlu Yardımcısı Celil İslami, İran'ın Cebelitarık Boğazı'nda İngiltere tarafından alıkonulan Grace-1 isimli petrol tankeri hakkında "İki ülke arasında, tankerin serbest bırakılması için yazışmalar yapılmıştır" dedi.

    'LONDRA BIRAKMAKLA İLGİLENİYOR'

    İran Devrim Muhafızları Ordusu güçleri Hürmüz Boğazı
    © AP Photo /
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    İngiltere'nin İran petrol tankerini mümkün olduğu kadar çabuk serbest bırakmak istediğini duyuran Celili, şunları söyledi:

    "Karşılıklı yazışmaların ardından, İngiltere, İran'ın petrol tankeri Grace 1'i bırakmakla ilgileniyor. Serbest bırakılmanın en kısa süre içinde gerçekleşmesini umuyoruz."

    Denizcilik yetkilisi, ABD'nin talebiyle İngiltere tarafından Suriye'ye petrol ambargosunu deldiği gerekçesiyle Kraliyet Deniz Piyadeleri'nin çıkarma yapması suretiyle el konulan Grace 1 için "Yalan yanlış ithamlarla tevkif edilmiştir" dedi.

    Hasan Ruhani
    © AA / Sefa Karacan
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    Daha önce İran, bu süper tankerin gideceği noktanın Suriye olmadığını ve Banyas limanının demir atması için gerekli kapasiteye sahip olmadığını açıklamıştı.

    LONDRA'DAN YORUM YOK

    İranlı yetkilinin karşılıklı yazışmalarla ilgili açıklaması hakkında ilk etapta İngiltere'den yorum gelmedi. 

    CEBELİTARIK'TAN SİNYALLER

    Tahran'da açılan 'Deniz Korsanı Kraliçe' karikatür sergisinde yer alan karikatürlerden biri.
    © Sputnik / Soheil Ghanbarzadeh
    İran’lı karikatüristlerden 'Deniz Korsanı Kraliçe' sergisi
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    İspanya'nın bulunduğu İber Yarımadası'nın güney ucunda yer alan ama İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan Cebelitarık'ın yönetim sözcüsü, tevkifin 'yasal' olduğunu savundu, ama bundan kaynaklanan meselelerde geriliminin düşmesini istediklerini ifade etti. 

    GÖZLER İNGİLİZ TENKERİNDE

    İran'ın Fars haber ajansı da Cebelitarık yetkililerinin el konulan İran tankerinin bu akşam bırakılabileceğini söylediğini aktardı.

    İran misilleme olarak 19 Temmuz'da Basra Körfezi'nde denizcilik yasalarına uymadığı gerekçesiyle bir İngiliz tankerine el koymuştu.

    Etiketler:
    tanker, İngiltere, İran
    Topluluk kurallarıTartışma
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