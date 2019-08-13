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18:04 13 Ağustos 2019
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    Fordo'da uranyum zenginleştiren santrifüjler

    Tahran'dan yeni nükleer hamle: Fordo'da izotop merkezi inşaatı

    © Fotoğraf : İAEK
    Ortadoğu
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    İran, Fordo'da Erak ağır su reaktörünün de içinde yer aldığı izotop üretim merkezi inşaatına başladı.

    İran bayrağı
    © AP Photo / Ronald Zak
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    ABD'nin terk ettiği İran'la nükleer anlaşmayı kurtarmak için Avrupa ülkeleri can simidi atmazken, anlaşmadan kaynaklanan yükümlüklerinden bazılarını bırakmaya başlayan Tahran'dan yeni bir hamle geldi.

    İran Atom Enerjisi Kurumu, Fordo Nükleer Tesisleri içinde izotop üretim merkezi inşaatına başladı.

    İlkin Mehr haber ajansı, Kum şehri yakınlarındaki Fordo'da izotop üretecek merkezin inşaatının törenle başladığını, törene İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi'nin de katıldığını duyurdu.

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    Kararlı izotopların geliştirilmesi ve ayrıştırılması süreciyle uğraşacak araştırma merkezinde distilasyon ve ısı değişimi gibi yöntemler kullanılacak. 

    Üretilecek izotoplardan tıp, sanayi ve bilim alanlarında yararlanılacak. 

    İzotop üretim merkezinin inşaatının Mayıs 2020'de tamamlanması ve Eylül 2020'de devreye girmesi bekleniyor.

    İran resmi haber ajansı IRNA, Salihi'nin bu kapsamda kullanılacak Erak (Arak) ağır su reaktörüyle ilgili açıklamalarına yer verdi.

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    © AA /
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    "Erak reaktörünün yeniden yapılanması ve inşası için iyi adımlar attık. Erak'ta teçhizatın inşa aşamasına girdik ve tasarım aşamasını geride bıraktık. Projedeki işler iyice ilerliyor" diyen İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Fordo için de şunları söyledi:

    "İran'ın nükleer sanayii ile birlikte diğer sanayi sektörlerine de katkı sağlıyor. Atom Enerjisi Kurumu'na bağlı en değerli tesislerden biri olarak burada 16 bin metrekare alanda tesisler inşa edilmiştir."

    Nükleer füze
    © AFP 2019 / BRENDAN SMIALOWSKI
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    "Halihazırdaki hali, 3-4 yıl öncesiyle kıyaslanamaz durumda, öyle ki hem uzmanların sayısı arttı, hem tesis ve altyapı iyileşti. İki yıl önce kurulan Milli Maddeler Merkezi'nde 20 üst düzey uzman görev yapmaktadır."

    2015 tarihli nükleer anlaşmanın imzalanması öncesinde, Batı, İran'ı, Fordo'da gizli şekilde yeraltı tesisleri inşa edip nükleer silah üretimine yönelik uranyum zenginleştirmekle suçluyordu.

    Etiketler:
    İran Atom Enerjisi Kurumu, izotop, Ali Ekber Salihi, reaktör, Fordo Uranyum Zenginleştirme Merkezi, İran
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