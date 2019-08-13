Hamaney: Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen’i bölmenin peşinde

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'i bölmeye çalıştığını savunarak buna karşı durulmasını istedi.

İran liderinin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hamaney, Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam'ı Tahran'da kabul etti.

Hamaney, Yemen'deki savaş ile ilgili olarak "Suudi Arabistan ve BAE Yemen’i bölmenin peşinde. Bu komploya karşı güçlü bir şekilde durulmalıdır ve Yemen’in toprak bütünlüğü korunmalıdır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını da eleştiren Hamaney, "İran, 40 yıllık yaptırımlara rağmen savunma silahları alanında önemli bir güç elde etmiştir" görüşlerini paylaştı.

Ruhani lider, Suudi Arabistan ve BAE’nin Yemen’de büyük suç işlediğini ama sonuca ulaşamayacaklarını kaydetti.

Hamaney ayrıca Batı ülkelerini, “Yemen ve Filistin’deki suçlara” karşı kayıtsız kalmakla suçladı.

Diğer yandan Husilerin sözcüsü ve heyet başkanı, Hamaney’e hareketin lideri Abdülmelik Husi’nin mektubunu teslim etti, ama mektubun içeriğine dair hiçbir bilgi verilmiyor.

Husilerin Sözcüsü Abdusselam da yardımları nedeniyle İran'a teşekkür etti ve Hamaney'e övgülerde bulundu.